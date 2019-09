Sociálny výbor odobril zvýšenie rodičovského príspevku 

Parlamentný sociálny výbor odobril návrh na zvýšenie rodičovského príspevku od budúceho roka, ako navrhujú poslanci koaličného Smeru-SD. Na vyššiu dávku by mali mať nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Im by mal rodičovský príspevok vzrásť na 370 eur, ostatným rodičom, ktorí pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, by mal stúpnuť na 270 eur.