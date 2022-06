Spojené voľby sa budú konať 29. októbra, termín oznámil Boris Kollár 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Ich termín v pondelok oficiálne vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).

Ilustračná fotka: Parameter – András Á. Cséfalvay

"Určujem rovnaký deň konania volieb na sobotu 29. októbra 2022," informoval Kollár na pondelkovej tlačovej konferencii. Rozhodnutie predsedu NR SR zverejnia v priebehu tohto týždňa.

"Všetky technikálie o určení lehôt na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v zastupiteľstvách, ako aj ďalšie lehoty budú uverejnené v tomto mojom rozhodnutí," dodal.

Kollár zopakoval, že na termíne volieb v dušičkovom období sa dohodli v koalícii. Pôvodne sa totiž hovorilo o skoršom termíne volieb. Veľa ľudí podľa šéfa NR SR cestuje ďaleko na miesto svojho trvalého pobytu a je možné, že dva víkendy po sebe by necestovali. Koalícia si od tohto termínu sľubuje vyššiu účasť vo voľbách.

Predseda parlamentu tiež hovorí, že spojením volieb sa šetria financie. "Teraz uvidíme, ako to dopadne," odpovedal na otázku, či by sa do budúcna mohli voľby rozdeliť. Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach vyberať primátora mesta, respektíve starostu obce a tiež poslancov mestských, respektíve obecných zastupiteľstiev.

V prípade Bratislavy a Košíc budú vyberať aj starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Zároveň budú Slováci voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.

TASR