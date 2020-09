SR by mohlo uzatvoriť hranicu s Ukrajinou, hromadné podujatia sa obmedzia

Slovensko by mohlo uzavrieť svoju hranicu s Ukrajinou. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Opatrenie navrhne ústrednému krízovému štábu SR. Na zoznam takzvaných červených krajín pribudne Česko. Študenti tiež majú nosiť rúška v škole minimálne do konca septembra. Opatrenia sa dotknú aj hromadných podujatí.