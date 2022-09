Štát sa ospravedlnil Jaroslavovi Haščákovi za nezákonné stíhanie a väzbu

Štát sa ospravedlnil finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi za nezákonné vedenie trestného stíhania a väzbu. Informoval o tom Haščákov právny zástupca Peter Kubina.

Foto: TASR archív

"Ospravedlnenie štátu prijímam. Bol by som rád, ak by sa z môjho prípadu štátne orgány poučili a v budúcnosti sa vyvarovali stíhaniu kohokoľvek bez toho, aby na to existoval reálny zákonný dôvod," reagoval Haščák. Poukázal na to, že trestné stíhanie a väzba sú najzávažnejšími zásahmi štátu do života človeka, ktorých dôsledky sú do veľkej miery nenapraviteľné.

Ministerstvo spravodlivosti podľa Kubinu dospelo k záveru, že obvinenie, zadržanie a vzatie do väzby Haščáka bolo nezákonné a bolo tak nezákonným zásahom do jeho základných ľudských práv. Ako ďalej priblížil, ospravedlnenie za SR poskytol Haščákovi rezort spravodlivosti ešte pod vedením ministerky Márie Kolíkovej (SaS) a podpísal ho 8. septembra štátny tajomník Ondrej Dostál.

Haščák ešte v januári avizoval, že bude za nezákonné obvinenie a následné väzobné stíhanie žiadať od štátu ospravedlnenie alebo náhradu škody. Generálna prokuratúra SR mu zrušila koncom augusta 2021 obvinenie v súvislosti s kauzou Gorila.

TASR