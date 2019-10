Štefan Harabin ide do politiky ako volebný líder politickej strany Vlasť 

Vo svojom prejave kritizoval predsedu Smeru-SD Roberta Fica, predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS), exprezidenta Andreja Kisku (Za ľudí), lídra Spolu-OD a poslanca NR SR Miroslava Beblavého, ako aj predsedu koaličného Mosta-Híd Bélu Bugára. Vládnuť si vie predstaviť s každým, kto bude dodržovať jeho program.

V tlačovom vyhlásení Harabin menoval ako problémy Slovenska korupciu, chudobu, stav zdravotníctva a školstva.

„Ako sudca so 40-ročnou praxou to vidím každý deň, ale nikdy, skutočne ešte nikdy to nemalo také obludné rozmery: zlodeji, kšeftári a skorumpovaná politická kasta ukradli našu vlasť”