Stranu Za ľudí povedie V. Remišová, zvolili ju za predsedníčku

Nová predsedníčka strany Za ľudí chce, aby strana pokračovala vo vízii, ktorú nastavil Kiska.

"Aby sme boli modernou, európskou stredovou stranou, rozumnou a slušnou silou v slovenskej politike. Myslím si, že takáto stredová alternatíva na politickej scéne nie je. My sme jediná takáto alternatíva. Verím, že s odborným potenciálom, ktorý máme, budeme rásť a budeme silnou stranou,"

povedala Remišová.

Predstava stredovej strany podľa nej nie je "bez chuti a zápachu".

"Je to vízia, ktorá v sebe spája konzervatívnejšie cítiacich ľudí aj liberálnejšie cítiacich ľudí. Vízia rozumnej stredovej strany, strany ekonomických istôt, a toto Slovensko potrebuje. Od začiatku máme v programe silný dôraz na regióny. Ale to neznamená, že našimi silnými baštami nemôžu byť Bratislava a Košice. Avšak gro problémov, ktoré Slovensko trápia, či je to zdravotníctvo, školstvo, daňová reforma, inovácie, veda, výskum, sú problémy, ktoré krajinu trápia či žijete vo veľkom meste, v malom meste alebo v obci,"