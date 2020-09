ŠTS: Alena Zsuzsová, obvinená z príprav troch vrážd, ide do väzby

"Sudca vyhovel návrhu prokurátora ÚŠP a vzal obvinenú do väzby. Dôvodom je obava z úteku, z ovplyvňovania svedkov, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti,"

konštatoval prokurátor s tým, že ide o obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu.

Alena Zs. podala prostredníctvom svojho obhajcu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

"Dôvody väzby, že by mala pokračovať v páchaní trestnej činnosti, považujem za absurditu. Dôvody, že bude ovplyvňovať svedkov - ktorých? Andruskó "sedí oproti v budove", Tomáš Sz. a Miroslav M. sú takisto zavretí a nedokážem si predstaviť, koho ešte by mala ovplyvňovať, keď všetci v podstate boli vypočutí. A čo sa týka útekovej väzby, nevidím dôvod, prečo by mala utekať, pretože v kauze Kuciaka bola, aj keď nie právoplatne, ale oslobodená. Pokiaľ ide o kauzu Basternák, tam dôkazná situácia vyzerá zatiaľ v jej prospech. Sú tu produkované dôkazy len na základe výpovede Andruskóa,"