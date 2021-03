ŠTS prepustil Zoroslava Kollára z väzby

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodol o prepustení podnikateľa a konkurzného advokáta Zoroslava Kollára z väzby. Pre TASR to potvrdil jeho obhajca Martin Berec. Upozornil na to spravodajský portál Noviny.sk. Voči rozhodnutiu môže podať prokurátor do troch dní sťažnosť.