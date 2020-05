ŠTS: Zavraždený L. Basternák sa bál o život, P. Csákymu však detaily nepovedal

Foto: TASR

Obžaloba z tohto skutku viní Romana O., ktorý mal byť objednávateľom vraždy, sprostredkovateľku Alenu Zs. a Vladimíra M., ktorý mal objednávku vraždy prevziať a zadať jej vykonanie. Strelec Štefan Kaluz si už za ňu právoplatne odpykáva 25-ročné väzenie.

Ako pred senátom ŠTS Csáky vypovedal, nepozná ani jedného z obžalovaných. Informácie o vražde exprimátora, ktorého považoval za slušného a čestného človeka, sa dozvedel predovšetkým z médií.

"Poznal som ho z politiky, ešte niekoľko rokov predtým, čo sa stalo. Ja som bol celoštátny predseda SMK a on predseda v okrese Komárno. Bál sa o život, bol v strese, nosil nepriestrelnú vestu po prvom pokuse o atentát na jeho osobu. Nepýtal som sa ho na detaily, dnes to ľutujem. Vtedy sa vyjadril len tak, že "nesprával sa tak, ako niektorí očakávali","

vypovedal Csáky.

Potvrdil tiež slová ďalšej svedkyne, že Basternák mal na sneme SMK, ktorý sa konal pár dní po jeho vražde, vystúpiť so závažným prejavom, no bližšie informácie, o čom bude, mu nepovedal. Nezazneli ani žiadne mená.

Po pohrebe exprimátora Hurbanova sa údajne hovorilo, že "keby sa podriadil nejakým požiadavkám", mohol ešte žiť.

"Bol to čestný človek a možno trošku tvrdohlavý. Mohli na neho vyvíjať nejaké tlaky a on sa im nepodriadil. Veľmi odsudzujem takúto formu riešenia akéhokoľvek, či už ekonomicky alebo politicky motivovaného sporu,"

zdôraznil Csáky pre médiá.

V rámci procesu sa od začiatku spomínajú spory okolo hurbanovskej kanalizácie a s ňou súvisiacimi firmami, ako i politický boj v regióne pred voľbami v roku 2010 medzi kandidátmi strán SMK a Most-Híd. Za tú poslednú kandidoval v tom čase práve Roman O.

Na otázku TASR, ako Csáky vnímal informácie o tom, kto má stáť za vraždou jeho spolustraníka, reagoval: "Mám na to svedka, že keď sa prevalil prípad okolo vraždy novinára Jána Kuciaka, kolegom som povedal, že sa to možno zastaví až u Lászlóa Basternáka. To pozadie bolo podobné, páchatelia z toho istého regiónu a mal som dojem, že to môže byť taký istý rukopis. Detailné informácie však skutočne nemám."

Exprimátora Hurbanova zavraždili 9. júla 2010 vo večerných hodinách pred jeho domom.

Obžalovaným, ktorí vinu popierajú, hrozí 25 rokov až doživotie.

TASR