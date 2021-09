ŠTS zobral do väzby šiestich obvinených, Plačkovú s manželom pustili na slobodu

"Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol o vzatí do väzby šiestich osôb - T.G., P.Š, P.D., M.Š., D.L., I.P., ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Dôvodom väzby u obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba,"

objasnila hovorkyňa.

Ako dodala, sudca pre prípravné konanie štyroch obvinených Lukáša Masaryka, Mareka Cibulku, Reného Strausza a Zuzanu Strausz Plačkovú do väzby nevzal a prepustil ich zo zadržania na slobodu.

"Dôvodom bolo konštatovanie sudcu pre prípravné konanie o neexistencii dôkazov, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie. Preto v ich prípade ďalej ani neskúmal naplnenie existencie dôvodov či už útekovej, kolúznej, prípadne preventívnej väzby,"

vysvetlila Kudjáková.

Podľa nej súčasne nebolo vyhovené návrhu prokurátora na ustálenie existencie dôvodov kolúznej väzby v prípade šiestich osôb.

"Tieto boli vzaté do preventívnej väzby najmä s prihliadnutím na podozrenie na dlhšiu dobu páchania trestnej činnosti z ich strany. Rozhodnutie súdu je voči dvom osobám prepusteným zo zadržania právoplatné. Prokurátor podal sťažnosť voči nevzatiu do väzby dvoch osôb, zvyšných šesť obvinených podalo sťažnosť proti vzatiu do väzby,"