Štúrovo je mesto s najvyšším počtom slnečných dní v SR

Najväčšou atrakciou je podľa jej slov kúpalisko Vadaš, ktoré má momentálne osem vonkajších bazénov, a práve v týchto dňoch odovzdali do prevádzky už deviaty bazén. Samotné kúpalisko Vadaš ponúka množstvo atrakcií, ako minigolf, lanový park, toboganový svet, wakeboard či motokáry.

Počas najfrekventovanejšieho víkendu dosahuje denná návštevnosť kúpaliska zhruba 10.000 návštevníkov. Odovzdaním nového bazéna však podľa nej môže táto návštevnosť ešte stúpnuť.

"Mesto je pripravené aj pre priaznivcov cykloturistiky, nová dunajská hrádza dostala nový povrch a Štúrovom prechádza množstvo turistických trás vhodných pre rodiny s malými deťmi, ale sú k dispozícii aj trate dlhé 40 - 50 kilometrov, ako aj dlhšie trate smerujúce do Viedne či do Budapešti. Štúrovom prechádza európska diaľková cykloturistická trasa EuroVelo 6. Pre tých, ktorí prídu do mesta bez bicyklov a chcú sa bicyklovať, je pripravený systém zdieľania bicyklov Mária Valéria Bike, pomocou ktorého môžu navštíviť aj druhú stranu hranice - Ostrihom. Ide o nový cezhraničný projekt spustený tento rok,"