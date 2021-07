Sú muži pripravení na skutočný vzťah s dievčaťom pracujúcim v priemysle pre dospelých?

Začali sme zisťovať, čo si moderní muži myslia o práci dievčat v priemysle pre dospelých. Pokračovali by v komunikácii s dievčaťom v reálnom živote, keby sa dozvedeli, že má skúsenosti v priemysle pre dospelých?

Keď už bola otázka položená, rozhodli sme sa uskutočniť prieskum medzi mužmi a dozvedeli sme sa kuriózne príbehy o reakcii chlapcov na podobné situácie a o tom, ako sa ďalej vyvíjali ich vzťahy s dievčaťom. Zverejňujeme tu najzaujímavejšie odpovede, pričom zachovávame anonymitu účastníkov.

Pre tých, ktorí to nevedia, objasníme, že modelkami z webových kamier sú dievčatá, ktoré vysielajú prostredníctvom webovej kamery a komunikujú s používateľmi z rôznych krajín v online chatovacej miestnosti, pričom za to slušne zarábajú. Existujú špeciálne webové stránky na vysielanie a pre jednu z nich pracovala manželka mladého muža. Hovorí o tom toto:

Ďalší zaujímavý príbeh bol od chlapíka vo veku 28 rokov. Povedal, že začal randiť s dievčaťom a až potom zistil, že predáva svoje erotické fotky na internete.

Začali sme sa čudovať, čo si myslia chlapci, ktorí sa nikdy nestretli s takouto situáciou. Ako by zareagovali, keby zistili, že dievča, ktoré sa im páčilo, pracovalo alebo pracuje v priemysle pre dospelých? Väčšina mladých mužov uviedla, že na tom nevidia nič zlé.

„Myslím si, že ak sa ti dievča skutočne páči, v takmer každej situácii môžeš prísť s kompromisom - len musíš chcieť! Probably, to begin with I’d find out what the job was and why the girl chose it. Napríklad, ak má chuť na pozornosť, ktorej sa jej dostane, je to pochopiteľné. Mnohé dievčatá sa rady cítia atraktívne - z rovnakého dôvodu si robia veľa selfie a neustále uverejňujú príbehy, ktoré sa ľuďom páčia. Prečo na tom tiež nezarobiť? :) Pamätám si, ako som sa raz rozprával s modelkou na BongaCams. Povedala mi, že jej priateľ vedel o jej práci cez webovú kameru a chodili spolu už dlho. Myslím si, že ak to vzťah nijako nehrozí a ak je v páre úplná dôvera, je možné nájsť riešenie, ktoré oboch poteší. Hlavnou vecou je, že by nemalo dôjsť k nedorozumeniam alebo pochybnostiam. Skrátka, asi by mi to nevadilo.