Súdy: Zoroslav K., Jarmila U. a David L. budú stíhaní väzobne 

"Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol o vzatí do väzby troch osôb - Jarmily U., Davida L. a Zoroslava K., ktoré sú obvinené zo zločinu prijímania úplatku, prípadne zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Dôvodom väzby je u všetkých troch obvinených obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba. Súd neprijal písomný sľub obvineného Davida L. a súčasne ani u jedného z obvinených súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka,"

objasnila Kudjáková.

Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinení podali proti nemu sťažnosť a sťažnosť podala aj prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti neakceptovaniu návrhov preventívnej väzby u dvoch obvinených. O sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

povedal obhajca Davida L. Milan Cíbik.

"Sudca pre prípravné konanie zobral do väzby moju klientku z dôvodu tzv. kolúznej väzby. To znamená, že je obava, že by moja klientka mohla mariť vyšetrovanie, respektíve inak vplývať na svedkov. Ja som sa vyjadril pred týmto rozhodovaním o návrhu na vzatie do väzby. Veľmi ťažko sa mi hovorí, samozrejme, ja sa priznám, že som toto rozhodnutie nečakal, pretože som presvedčený o tom, že žiadne dôvody väzby, ani kolúznej, u mojej klientky nie sú,"