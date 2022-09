Svet reaguje na Putinove vyhlásenie čiastočnej mobilizácie v Rusku

"Falošné referendá a mobilizácia sú znakmi slabosti a zlyhania Ruska. Spojené štáty nikdy neuznajú nárok Ruska na údajne anektované ukrajinské územie a budeme naďalej stáť pri Ukrajine – a to tak dlho, ako to bude potrebné," napísala Brinková.

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil v stredu v Rusku čiastočnú mobilizáciu pred tým, ako sa v štyroch ukrajinských regiónoch uskutočnia referendá o pripojení k Rusku. Ruský minister obrany Sergej Šojgu následne oznámil, že v Rusku bude mobilizovaných 300.000 záložníkov ruských ozbrojených síl.

Predstavitelia samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej –, ako aj Ruskom dosadení zástupcovia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny v utorok oznámili, že v termíne od 23. do 27. septembra usporiadajú referendá o pripojení sa k Rusku.

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia's claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes.