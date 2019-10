T. Gašpar ani R. Kaliňák by podľa premiéra nemali byť na kandidátke Smeru 

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ani podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák by nemali byť na kandidačnej listine Smeru-SD do budúcoročných parlamentných volieb. V relácii rádia Expres Braňo Závodský Naživo to vyhlásil premiér a podpredseda vládnej strany Peter Pellegrini. Potvrdil tiež, že bude jej volebným lídrom.