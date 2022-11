Terézia Gyönyörová dostala za pokusy o vraždu a podvody 25 rokov väzenia

Dôchodkyňa Terézia Gyönyörová zo Šiah (okres Levice) dostala za viaceré pokusy o úkladnú vraždu troch osôb a podvody úhrnný 25-ročný trest odňatia slobody. Najvyšší súd (NS) SR o tom rozhodol v utorok na verejnom zasadnutí. Rozhodnutie je právoplatné.

Foto: Dávid Barak

Trest si Gyönyörová odpyká v maximálnom stupni stráženia. Dostala tiež ročný ochranný dohľad a povinnosť nahradiť škodu poškodeným. "Jednoznačne odmietam všetky obvinenia voči svojej osobe," vyhlásila. Na utorkové verejné zasadnutie bola predvedená políciou.

Vinná je z piatich skutkov pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, spáchaného v štádiu pokusu, a tiež z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu podvodu. Podľa obžaloby sa snažila v roku 2015 otráviť tri svoje veriteľky jedom atropín.

Senát Najvyššieho súdu rozhodoval o odvolaniach Gyönyörovej a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý žiadal doživotie. Senát zistil pochybenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) spočívajúce v súbežnom použití priťažujúcej okolnosti, preto v prípade skutkov úkladnej vraždy prvostupňové rozhodnutie zrušil a sám rozhodol. Tiež z toho dôvodu, že v skutkoch úkladnej vraždy nebol obsiahnutý úmysel zakryť iný trestný čin.

"Nevyhoveli sme prokurátorovmu odvolaniu, lebo sme nevideli dôvod na uloženie doživotného trestu odňatia slobody. V podstate sme nevyhoveli ani odvolaniu obžalovanej, pretože na to nebol dôvod," priblížil predseda senátu Najvyššieho súdu Peter Paluda.

Dodal, že v čase uzatváranie pôžičiek si odsúdená musela byť vedomá, že dlžnú sumu nebude schopná splatiť. Poukázal tiež na to, že dôkaz v podobe šálky s obsahom atropínu, ktorú vydala orgánom činným v trestnom konaní jedna z poškodených, nebol rozhodujúcim pre usvedčenie Gyönyörovej. "Aj v prípade, ak by súd na tento dôkaz neprihliadal, skutkový stav veci by bol dostatočným spôsobom preukázaný výpoveďami jednotlivých poškodených, svedkov, lekárskymi správami, zvyšnými znaleckými posudkami a napokon aj časovou súvislosťou," podotkol Paluda.

TASR