Testovanie: Doteraz odhalili na Orave a v Bardejove celkovo 4744 infekčných ľudí 

Z celkového počtu 128.841 testovaných ľudí na ochorenie COVID-19 na Orave a v Bardejove bolo počas pilotného testovania do nedele do 11.00 h zistených 4744 infekčných. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo počas tretieho dňa pilotnej fázy testovania. Je to podľa jeho slov 3,68 percenta.