Testovanie: J. Naď: Vytvorených bude viac ako 5000 odberných miest a 4901 tímov

Počas plošného testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku bude nadchádzajúci víkend vytvorených viac ako 5000 odberných miest, pripravených bude 4901 odberných tímov. Testovať sa bude od soboty do nedele (31. 10. - 1. 11.), a to v čase od 7.00 do 22.00 h, pričom posledný ster sa bude odoberať o 21.30 h. Následne sa dokončí proces v odbernom mieste, vydezinfikuje sa a pripraví sa na ďalší deň. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na utorkovej tlačovej konferencii.