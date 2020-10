Testovanie: Z 61.905 otestovaných na Orave a Bardejove bolo 2225 infekčných

Foto TASR

"Dávajte na seba pozor, každý jeden z vás ak ste pozitívny, dajte vedieť svojej rodine a známym. Ak ste negatívny, určite príďte aj o týždeň a nezabudnite na rúško-odstup-ruky,"

pripomenul minister.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.

TASR