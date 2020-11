Tibor Gašpar aj ďalší expolicajní funkcionári budú stíhaní väzobne

Bývalý policajný prezident SR Tibor Gašpar, ako aj ďalší bývalí policajní funkcionári zadržaní v rámci akcie Očistec budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom v pondelok senát Najvyššieho súdu (NS) SR na svojom neverejnom zasadnutí. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Súd tak zamietol sťažnosť obvineného, ktorého spolu s ďalšími bývalými vysokými policajnými funkcionármi zobral 8. novembra do väzby Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.

Foto: TASR

"Senát 4T Najvyššieho súdu na dnešnom neverejnom zasadnutí v trestnej veci Tibora G. a spol. zamietol sťažnosti všetkých obvinených, ktoré podali proti uzneseniu ŠTS z 8. novembra. Senát zároveň zamietol sťažnosť prokurátora, ktorou žiadal rozšíriť u obvinených Tibora G. a Róberta K. dôvody väzby aj o väzbu útekovú,"

objasnila ďalej hovorkyňa. Podľa rozvrhu práce NS SR členmi senátu sú sudcovia Pavol Farkaš, Alena Šišková a Martina Zeleňáková. Medzi právoplatne väzobne stíhanými okrem Tibora Gašpara sú aj bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško a bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer.

Sudca ŠTS rozhodoval od soboty 7. novembra do nedele 8. novembra do neskorého večera o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať ôsmich bývalých policajných funkcionárov vrátane Tibora Gašpara. Šesť z obvinených zobral do väzby. Dvoch obvinených prepustil sudca na slobodu, keďže prokurátor ÚŠP vzal návrh na ich väzobné stíhanie späť. Išlo o bývalého riaditeľa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka a bývalého príslušníka NAKA Ivana Bobockého.

NAKA 5. novembra od ranných hodín zasahovala v rámci akcie Očistec v dome Tibora Gašpara v mestskej časti Janíkovce v Nitre. Zasahovala aj u ďalších policajných exfunkcionárov, okrem iného v Ivanke pri Dunaji u Petra Hraška a v Leviciach u Bernarda Slobodníka Následne s nimi prebiehali výsluchy na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave.

Dovedna mala skupina pozostávať z 13 obvinených. Podľa obvinení ju mal riadiť nitriansky podnikateľ a väzobne stíhaný Norbert Bödör. Medzi obvinenými je aj špeciálny prokurátor, v súčasnosti väzobne stíhaný Dušan Kováčik.

TASR