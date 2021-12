Tragická nehoda pri obci Baka: zrážku neprežila 45 ročná vodička

Na križovatke ciest II. a III. triedy, neďaleko obce Baka v okrese Dunajská Streda, sa dnes nadránom zrazili dve osobné autá. Policajti sú stále na mieste a zisťujú presnú príčinu nehody.

Foto: Polícia

Podľa prvotných informácií, mala ísť 45 ročná vodička na aute Škoda Octavia po ceste III. triedy, smerom od obce Baka. Pri prejazde križovatkou nedala prednosť autu Peugeot, ktoré išlo po hlavnej ceste. Jeho 38 ročný vodič už nedokázal zareagovať a došlo k bočnému nárazu.

Škoda po zrážke zastavila až niekoľko desiatok metrov, v poli. Vodička utrpela pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča druhého auta previezli so zraneniami do nemocnice. Prítomnosť alkoholu u vodiča policajti nepotvrdili. U ženy budú túto skutočnosť zisťovať z jej krvi.

Polícia na zistení okolností a presnej príčiny nehody intenzívne pracuje.

(psr)