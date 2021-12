Traja najvyšší ústavní činitelia budú tráviť Vianoce s rodinou

Traja najvyšší slovenskí ústavní činitelia budú tráviť vianočné sviatky so svojou rodinou. Rovnako budú Vianoce prežívať aj ďalší členovia vlády.

Prezidentka Zuzana Čaputová bude podľa vlastných slov tráviť Vianoce "tak ako vždy, v kruhu najbližších". Verí, že sviatočné dni umožnia všetkým načerpať nové sily, stíšiť sa a nájsť potrebný pokoj, aby sa v náročnom období, ktoré prežívajú, dokázali do ďalšieho roka pozerať s nádejou.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) bude mať klasické slovenské Vianoce s kaprom, oblátkou, medom, cesnakom aj prerezaním jablka. "Budem sa snažiť byť v kruhu najužšej rodiny – bratova manželka, deti, moja mamina, potom sa k nám pridajú ostatné deti. Vždy sa následne stretneme celá veľká rodina," priblížil pre TASR. Na Vianoce by Kollára potešili ponožky, papuče, pyžamo, ale aj dobrá kniha.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) chce byť na Vianoce so svojou rodinou a mamou. Na Štedrý večer zvykne ísť rodina Hegerových na bohoslužbu. Po príchode domov si rozbaľujú darčeky. "Samozrejme, deti by nevydržali počas večere, keby sme nerozbaľovali darčeky," poznamenal Heger. Potom sa spoločne najedia. "Zvykneme mať u nás doma maminu a pokúsime sa o to aj tento rok, ale uvidíme, aké budú podmienky z hľadiska pandemickej situácie," povedal pre TASR predseda vlády.

Ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) sa páči zvyk mať štedrovečerný stôl plný, ktorý z východu priniesla jeho manželka. Naopak nemá rád tradičné jedenie strúčika cesnaku. "To je trochu kruté a potom to rýchlo s kapustnicou zajedať, aby ste to necítili," poznamenal Matovič.

Líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík bude Vianoce tráviť doma s rodinou. Medzi jeho obľúbené tradície patrí stavanie stromčeka. Čo sa týka štedrovečerného menu, prezradil, že kapra nemávajú, no na stole určite nebude chýbať zemiakový šalát.

Na Vianoce bude s rodinou aj minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

