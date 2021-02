Trnava: Kraj otvoril očkovacie centrum, cez víkend chce zaočkovať 3000 učiteľov

povedal predseda kraja Jozef Viskupič.

Krajská samospráva má ambíciu vytvoriť postupne desať očkovacích centier v rámci celého kraja.

povedal Viskupič. Podľa jeho slov prístup k očkovaniu majú všetci pedagogickí zamestnanci materských, základných a stredných škôl do 55 rokov bez ohľadu na zriaďovateľa.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) potvrdil, že počas uplynulého víkendu a nasledujúceho týždňa mal rezort k dispozícii celkovo 21.700 vakcín, ktoré boli prerozdelené do 16 vakcinačných centier.

„Tento víkend počítame s 28.000 vakcínami, ktoré sú prerozdelené do 36 vakcinačných centier vytvorených v rámci spolupráce so samosprávami a vyššími územnými celkami. Do piatkového večera sme mali využitých necelých 5000 registrácií učiteľov do 55 rokov a spustili sme aj samostatné registrácie pre náhradníkov. Tam bolo prihlásených 3000 učiteľov z druhého stupňa základných škôl,“