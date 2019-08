Trnavský kraj zachová spoje z hlavného mesta do Gabčíkova a Blatnej

Autobusové linky z Bratislavy do Gabčíkova, do Blatnej na Ostrove v okrese Dunajská Streda a linku z hlavného mesta do obce Chtelnica pri Piešťanoch, ktoré doteraz zabezpečoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK), budú od 1. septembra v správe Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Na tento účel vyčlení zo svojho rozpočtu 120.000 eur.