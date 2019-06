Trojica vylákala od ženy v Sládkovičove 5000 eur

Foto: Polícia SR/Facebook

Traja páchatelia so dohodli, že od ženy zo Sládkovičova vylákajú peniaze. Jeden z nich sa s poškodenou poznal a vedel, koľko má na účte peňazí. Žena sa starala o postihnutého syna. Páchatelia si vymysleli kontrolu v súvislosti so starostlivosťou o syna, ktorého by jej údajne mohli odobrať v prípade, ak bude mať na účte veľa peňazí.

„Neznáma žena navštívila poškodenú v pondelok (3. 6.) u nej doma ako pracovníčka sociálnej poisťovne. Podľa dohody s ďalšími dvomi páchateľmi jej ponúkla pomoc a tak išli spolu do banky, odkiaľ vybrala poškodená 5000 eur”

– informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová. Peniaze potom odovzdala neznámej žene. Po vykonaní kontroly jej mali byť peniaze vrátené, čo sa však nestalo.

„Polícia ihneď začala po páchateľoch pátrať a kriminalisti preverovaním zistili, že pani má „dobrého” suseda. Na polícii už existovalo oznámenie spred niekoľkých dní, keď jej z domu zmizla peňaženka s 1400 eurami”

– uviedla hovorkyňa. Polícia sa zamerala na suseda a jeho pohyb po obci spolu s dvomi osobami následne potvrdili aj kamery. Hneď na druhý deň bola podozrivá trojica vypátraná. Z peňazí, ktoré od ženy podvodom vylákali, stihli väčšinu minúť na hracích automatoch.

„Vyšetrovateľ obvinil 46-ročného suseda zo zločinu krádeže peňaženky s 1400 eurami, ukradnutej z obývačky, kam ho poškodená dobrovoľne pustila. Ďalej bol obvinený spolu so 41-ročnou Simonou a 40-ročným Marekom z Galanty zo zločinu podvodu spáchaného na chránenej osobe. Všetci traja sú stíhaní na slobode a v prípade uznania viny im hrozí odňatie slobody na tri až desať rokov” – dodala Kredatusová.

