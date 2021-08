Trstice: Na výjazdové očkovanie v obci sa prihlásilo vyše 100 ľudí

V Trsticiach sa na očkovanie prihlásilo spomedzi obcí najviac záujemcov. Podľa starostky Evy Kaczovej ide pritom už o druhú terénnu vakcináciu, v máji očkoval výjazdový tím Trnavského samosprávneho kraja chronicky chorých a starších občanov.

povedala pre TASR. Pripravili priestory v kultúrnom dome, ako to bolo aj pri testovaní, k tomu je lekárom i administratíve k dispozícii aj tlmočník, keďže väčšina obyvateľov hovorí maďarsky a niektorí podľa Kaczovej preklad môžu potrebovať.

Starostka hodnotí výjazdové očkovanie veľmi pozitívne.

„Sme vďační, že sa na nás myslí. Ľudia možno trochu aj z lenivosti alebo absencie možnosti dopraviť sa do najbližšej Galanty či Dunajskej Stredy na očkovanie využívajú takúto príležitosť. Bola som zaskočená počtom takých prihlásených, ktorí sú mobilní a nemajú žiadny problém sa do očkovacích centier dostaviť. Keď už je to pri ruke, tak sa prihlasujú a prídu,“