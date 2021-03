TTSK chce rozšíriť počet veľkokapacitných očkovacích centier v kraji

V Trnavskom kraji sú aktuálne otvorené tri veľkokapacitné očkovacie centrá, okrem Trnavy aj v Skalici a Dunajskej Strede.

„Tento víkend je už piatym očkovacím víkendom, doteraz sme zaočkovali 19.000 ľudí. Počas tohto víkendu máme k dispozícii 10.000 dávok vakcíny AstraZeneca. Uvažuje sa, že sa vo veľkokapacitných centrách bude očkovať aj vakcínami Johnson & Johnson, aj to je dôvod, prečo plánujeme ďalší nárast kapacít. V horizonte niekoľkých týždňov by sme chceli tieto centrá vytvoriť aj v ďalších okresných mestách na území kraja, celkovo by tu malo byť zhruba šesť či sedem veľkokapacitných očkovacích centier,“