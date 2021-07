TTSK: Počas víkendu budú v centrách opäť očkovať aj nezaregistrovaných

uviedol Viskupič. Doplnil, že na takejto možnosti pre obyvateľov všetkých samosprávnych krajov sa zhodli ich predsedovia na rokovaní zástupcov združenia krajov SK 8 s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) v utorok (13. 7).

V sobotu (17. 7.) sa bude dať zaočkovať bez registrácie vakcínou od Pfizer/BioNTech v Dunajskej Strede na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka od 8.00 do 17.00 h, v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch od 8.00 do 16.00 h, na Strednej zdravotníckej škole v Skalici od 8.00 do 18.00 h a na Strednej zdravotníckej škole v Trnave od 10.00 do 14.00 h.