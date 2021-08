TTSK: Poslanci schválili prideľovanie štipendií a súhlasili so školou v Šamoríne

uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Krajskí poslanci súhlasili aj so vznikom novej základnej školy v Šamoríne, ktorá bude ponúkať vzdelávanie v slovenskom jazyku pre deti z okolitých obcí ako Rohovce, Lehnice, Kyselica a Báč.

"Nie je to primárne úloha kraja, ale rozhodli sme sa, že kraj pomôže. Poskytneme priestory v našom gymnáziu. Je to riešenie, ktoré môže byť uskutočnené už od 1. septembra, ale upozorňujem, že je koniec júla a takáto škola neexistuje. Myslím si, že príprava takejto školy potrebuje širší horizont, ako je jeden mesiac,"

doplnil predseda TTSK.

Po dohode s Ministerstvom školstva SR má školu zriadiť Okresný úrad Trnava. Dočasne môže byť umiestnená v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne.

"Je to svojim spôsobom anomália, že samosprávny kraj vstupuje do kompetencie mesta. Na druhej strane si treba povedať, že Šamorín je v súčasnosti satelit Bratislavy. Takmer nekontrolovaná výstavba priniesla to, že v meste chýba infraštruktúra a vyššia občianska vybavenosť, predovšetkým školské a predškolské zariadenia. Neviem, kedy Šamorín prijal poplatok za rozvoj, ale je tam cítiť deficit a dnes tam základná škola chýba. Na základe podnetu občanov kraj vstúpil do tejto problematiky,"