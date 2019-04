ÚŠP zamietol sťažnosť podnikateľa Mariana K. voči obvineniu v prípade Kuciaka

Foto: TASR

Obhajcovi bolo uznesenie doručené v piatok a jeho klientovi Marianovi K. vo štvrtok (25.4.) do väzenia v Leopoldove. "ÚŠP zamietol 15. apríla sťažnosť Mariana K. proti obvineniu v kauze poškodeného Jána Kuciaka a to napriek skutočnosti, že mi vyšetrovateľ síce prisľúbil, avšak dodnes neumožnil nahliadnúť do spisu. V dôsledku toho som sťažnosť nemal ako efektívne a v celom rozsahu odôvodniť. Dodatočnú lehotu na odôvodnenie sťažnosti mi navyše určil vyšetrovateľ Peter Juhas, o ktorého zaujatosti doposiaľ ÚŠP nerozhodol," uviedol v piatok pre TASR advokát Para.

"Vznesenie obvinenia je celkom zrejme nezákonné, účelové a bez dôkazov," myslí si obhajca. Proti rozhodnutiu ÚŠP je možné podať mimoriadny opravný prostriedok, o ktorom by rozhodoval generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár. Para v piatok pre TASR avizoval, že tento mimoriadny opravný prostriedok on a jeho klient určite podajú.

"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry po preštudovaní spisového materiálu a sťažnosti obvineného M. K. dňa 15. apríla zamietol sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, pretože ju považuje za nedôvodnú," uviedla v piatok na otázku TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

"Postup vyšetrovateľa je pod dozorom zákonného prokurátora ÚŠP, pričom všetky práva obvineného sú starostlivo dodržiavané a každý postup vyšetrovateľa je po obvinení M. K. preskúmaný dozorujúcim prokurátorom ÚŠP na podnet obhajoby. Podľa vedomosti vyšetrovateľa nebolo doposiaľ prokurátorom konštatované žiadne porušenie procesných práv obvineného," reagovalo vo štvrtok pre TASR komunikačné oddelenie Prezídia Policajného zboru SR.

Podnikateľa Mariana K. nedávno obvinili z objednávky vraždy investigatívneho novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica. Jeho likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Voči obvineniu podal Para na ÚŠP sťažnosť. Koncom marca Mariana K. spolu s ďalším z obvinených v prípade vraždy Kuciaka Tomáša Sz. obvinili aj z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Senát Najvyššieho súdu (NS) SR 16. apríla zase zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý zamietol rozšírenie väzby Mariana K. o tzv. útekovú väzbu. Sťažnosť podnikateľa voči rozšíreniu väzby zamietol ako nedôvodnú. Marian K. je momentálne väzobne stíhaný pre kauzu tzv. televíznych zmeniek. Obžaloba na Mariana K. a bývalého riaditeľa televízie Markíza a exministra hospodárstva Pavla R. už bola zo strany ÚŠP medzičasom podaná na ŠTS. Mal by sa ňou zaoberať v budúcnosti senát tohto súdu - pracovisko Banská Bystrica.

"Senát NS SR zrušil napadnuté uznesenie ŠTS, a to z dôvodu, že návrh prokurátora na rozšírenie dôvodov väzby u obvineného Mariana K. o takzvanú útekovú väzbu považuje za dôvodný," povedala pre TASR v druhej polovici apríla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Senát NS tak vyhovel sťažnosti prokurátora. Doplnila, že sťažnosť obvineného Mariana K. voči rozšíreniu väzby zamietol súd ako nedôvodnú.

ŠTS začiatkom apríla rozhodol, že Marian k. ostáva v sprísnenej tzv. kolúznej väzbe. Sťažnosť voči rozhodnutiu súdu vtedy podal ako dozorový prokurátor ÚŠP Ján Šanta, tak aj obhajca podnikateľa Para.

Marian K. bol postupne vo väzbe v Bratislave, Leopoldove, Banskej Bystrici a napokon zase v Leopoldove. Neúspešne sa snažil od leta minulého roka dva razy dostať z väzby na slobodu, čo mu zamietol ako prvostupňový súd - ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, tak aj odvolací NS SR.

V spomínanej kauze zmeniek podala trestné oznámenie na Pavla R. a Mariana K. TV Markíza za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Pravosť zmeniek súkromná televízia spochybňuje od začiatku sporu. Argumentuje, že sporné zmenky neboli nikdy zaznamenané v jej účtovníctve ani v účtovníctve spoločností, ktoré údajne zmenky vlastnili predtým, ako malo dôjsť k uplatneniu podvodných nárokov.

TASR