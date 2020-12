Útulok Slobody zvierat mal tento rok historicky najväčší počet adopcií

Foto: TASR

Priblížila, že mnohí ľudia im v "covidovom roku" pomáhali so starostlivosťou o zvieratá. Niektorí si ich zobrali do dočasnej starostlivosti, aby odľahčili zamestnancov útulku.

"Z dočasných opaterí sa potom stali fixné domovy,"

poznamenala Dugovičová. Ukázala súdržnosť ľudí, ktorí prichádzali do útulku a pomáhali s prechádzkami.

"Zistili sme, že náš útulok a ochrana zvierat sú veľmi závislé od pomoci verejnosti,"

doplnila.

Hoci si ľudia adoptovali prevažne psy a mačky vhodné do paneláku, Dugovičová podotkla, že to odľahčilo prácu zamestnancov v útulku a mohli sa tak venovať zvieratám, ktoré im ostali. Predsedníčka organizácie zároveň povedala, že zvieratá sa im späť do útulku nevracali, tak ako to býva po Vianociach, keď si ľudia rozmyslia kúpu "živého darčeka".

