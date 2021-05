ÚVZ: Do fitness centier nebude potrebný negatívny test

Na vstup do fitness centier napokon nebude potrebné preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Pri akvaparkoch sa táto povinnosť bude vzťahovať len na vstup do interiérových služieb. V súvislosti s novými vyhláškami to oznámil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) pričom vysvetlil, že avizovaná povinnosť sa zmenila na základe záverov odborného konzília.