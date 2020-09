ÚVZ: Do zoznamu menej rizikových krajín pribudlo Švédsko, Kanada a Bulharsko

Do zoznamu menej rizikových krajín z pohľadu pandémie nového koronavírusu pribudli Švédsko, Kanada a Bulharsko. Osoby, ktoré prídu z rizikových krajín Európskej únie (EÚ), musia ostať v povinnej karanténe až do negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré platí od piatka od 9.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.