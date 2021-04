ÚVZ: Kúpaliská, kiná či divadlá zostávajú naďalej zatvorené

Naďalej zostávajú zatvorené prírodné a umelé kúpaliská, prevádzky poskytujúce wellness či fitnescentrá. Tiež prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá upravuje režim prevádzok a organizáciu hromadných podujatí od 19. apríla.

Ilustračná fotka: Parameter

Obchodné domy musia zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.

"Cieľom tohto kroku je, aby sa ľudia v priestoroch obchodných domov nezdržiavali nad rámec času nevyhnutného na nákup,"

uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Prevádzky verejného stravovania môžu vydávať jedlá so sebou alebo formou donáškovej služby.

Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo budú musieť po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto. Majú tomu prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky.

"Toalety budú musieť byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,"

spresnila. Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si v týchto prevádzkach bude môcť zákazník dočasne zložiť respirátor.

Hygienici upozorňujú, že maximálny počet zákazníkov v prevádzke je jedna osoba na 15 štvorcových metrov z plochy určenej pre zákazníkov.

"Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 štvorcových metrov, môže byť v prevádzke naraz len jeden zákazník,"

podotkla s tým, že v platnosti zostávajú aj vyhradené nákupné hodiny pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých so sprievodom. A to od 9.00 do 11.00 h.

Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky. Hromadné podujatia sa povoľujú do šiestich osôb.

V prípade bohoslužieb, obradov krstu, cirkevných i civilných obradov sobáša a pohrebu nesmie počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 štvorcových metrov z plochy priestoru určeného pre návštevníkov.

"Ak táto plocha nedosahuje 90 štvorcových metrov, môže sa tu nachádzať najviac šesť návštevníkov,"

doplnila s tým, že do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do desiatich rokov v sprievode dospelej osoby.

V prípade športových podujatí sa po novom do limitu počtu osôb nezapočítava jeden tréner.

TASR