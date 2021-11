ÚVZ: Na bohoslužbách od červených okresov môže byť v OTP režime maximálne 6 ľudí

Bohoslužby v červených, bordových a čiernych okresoch v režime základ budú po novom fungovať len na individuálnu pastoračnú činnosť. Rovnako v týchto okresoch v režime OTP môže byť maximálne šesť osôb. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k organizácii hromadných podujatí, ktorá nadobudne účinnosť v pondelok 22. novembra.

Ilustračná fotka: Parameter – András Á. Cséfalvay

V zelených okresoch v rámci OP režimu, teda pre očkované osoby a tie, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, platí, že sú bez kapacitného limitu. V režime OTP ide o maximálne 50 percent kapacity priestoru na státie, alebo 75 percent kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér. V režime základ je na státie povolená maximálne polovica kapacity priestoru na státie, maximálne 75 percent kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.

V oranžových okresoch je režim OP, rovnako ako v prípade zelených okresov, bez kapacitného limitu. V režime OTP môže byť v interiéri maximálne 25 percent kapacity priestoru, v exteriéri maximálne 50 percent kapacity priestoru. Pokiaľ sa nedá určiť kapacita, v interiéri môže byť do 500 osôb, v exteriéri do 1000 osôb. V režime základ je na státie v exteriéri povolených maximálne 100 osôb, v interiéri najviac 50 osôb. Na sedenie je v exteriéri povolených podľa vyhlášky 50 percent kapacity priestoru (avšak do 200 osôb), v interiéri maximálne 25 percent kapacity priestoru (avšak do 100 osôb).

V červených okresoch v režime OP je povolených maximálne 200 osôb. Z vyhlášky vyplýva, že organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po dvoch týždňoch je povinný ich zničiť.

V prípade bordových okresov je v tomto režime povolená maximálna účasť 100 osôb, aj v tomto prípade je povinný zoznam a kontakty účastníkov.

Ten je taktiež povinný v režime OP v čiernych okresoch. Na bohoslužbách sa môže zúčastniť maximálne 50 osôb.

TASR