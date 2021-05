ÚVZ: Nákupy v Rakúsku sa stále nezaobídu bez povinnej karantény

Hoci sa pre Slovákov zmiernil režim vstupu do Rakúska, podmienky na vstup do SR platia tak ako doteraz. V praxi to znamená, že ak sa ľudia rozhodnú ísť „na otočku“ na nákupy do Rakúska, po príchode na Slovensko je pre takéto osoby naďalej povinná domáca karanténa. Pripomenula to Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.