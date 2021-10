ÚVZ: Plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 budú môcť navštevovať väznice

Zákaz návštev vo väzniciach sa nebude vzťahovať na kompletne zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19, na osoby, ktoré ochorenie prekonali, alebo sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom testu. Rovnako na kňazov a iné osoby navštevujúce ťažko chorých či umierajúcich. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených. Do platnosti vstúpi od pondelka 25. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.