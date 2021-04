ÚVZ si vie predstaviť uvoľnenie v oblasti gastra v rámci fungovania terás

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR si vie predstaviť uvoľnenie opatrení pre gastroprevádzky v rámci fungovania terás, a to v horizonte napríklad dvoch týždňov. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Doplnila, že prevádzky verejného stravovania môžu fungovať aj v súčasnosti, a to cez predaj jedál zabalených so sebou alebo formou donáškovej služby.