ÚVZ SR: Deti a mládež zohrávajú špecifickú úlohu pri šírení nového koronavírusu 

"Z tohto dôvodu samotné skríningové sledovanie symptómov a kontroly teploty nie sú dostatočné na to, aby sa zabránilo nekontrolovanému šíreniu vírusu najmä v komunitách detí a adolescentov. Samozrejme, v školách je potrebné dodržiavať i ďalšie nastavené protiepidemické opatrenia,"

uvádzajú hygienici. Zároveň tvrdia, že epidemiologická situácia na Slovensku je vo výskyte ochorenia COVID-19 stále vážna.

"Deti a mládež však jednoznačne patria do škôl. Procesy preto bolo potrebné nastaviť tak, aby sa ich nástupom do škôl nezvyšovalo riziko prenosu ochorenia COVID-19 a nemalo to nepriaznivý vplyv na vývoj epidemiologickej situácie,"