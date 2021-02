ÚVZ SR: Na cestu do zamestnania je potrebný negatívny test

Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 pre cestu do práce sa na Slovensku vyžaduje od stredy. Periodicita testovania závisí od epidemiologickej situácie regiónu. Vyplýva to z vyhlášky z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.