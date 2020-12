ÚVZ: Úmyselné obchádzanie pravidiel môže zhoršiť situáciu a viesť aj k sankciám 

"Niektorí prevádzkovatelia budú dnes a možno i po najbližšie dni obchádzať platné vyhlášky. Tým sa môže zhoršiť situácia a oddiali sa tak uvoľňovanie opatrení a návrat do normálneho života,"

upozorňuje ÚVZ SR s tým, že epidemiologická situácia na Slovensku ani prognózy jej vývoja nie sú priaznivé.

Odborníci tak apelujú na verejnosť, aby zodpovedným prístupom chránili seba aj svojich blízkych. Dodali, že ak to bude v záujme ochrany zdravia potrebné, môže byť nedodržiavanie pravidiel sankciované.

"Veľmi neradi by sme sa dostali do tejto situácie, pretože podnikateľský sektor je počas pandémie aj tak ťažko skúšaný. Ak to však bude potrebné, budeme k tomu musieť v záujme ochrany zdravia ľudí pristúpiť,"