ÚVZ: Žiaci 2. stupňa ZŠ a stredoškoláci sa musia preukázať negatívnym testom

Povinnosť preukázať sa testom sa nevzťahuje na osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o ňom potvrdenie alebo tých, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu.

Povinnosť testovať sa neplatí ani pre osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím či pre osoby so závažnou poruchou autistického spektra, pre osoby s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom.

Podmienka rovnako neplatí pre onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii s leukopéniou alebo onkologicky liečených alebo s liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém. Testovať sa tiež nemusia žiaci a zamestnanci základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredných špeciálnych škôl a odborných učilíšť a praktických škôl. Podmienka sa nevzťahuje ani na žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú na školskom vyučovaní v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca.

Tí, ktorí budú vstupovať do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy, by mali mať pri sebe doklad, ktorý hovorí o tom, či sa na neho podmienka testu vzťahuje alebo nie. Požadovať predloženie takéhoto dokladu má štatutárny zástupca školy, prípadne ním poverená osoba, ktorá má právo do predmetného dokladu nahliadnuť. Doklad môže v niektorých prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke. Oznam o povinnosti preukázať sa negatívnym testom nie starším ako sedem dní by mal byť na škole umiestnený na viditeľnom mieste.

Školy, ktoré sa rozhodli nezapojiť do testovania, učia aj naďalej dištančnou formou.

