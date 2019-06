V bazénoch musia mať plavky i tí najmenší, na deti treba stále dozerať

Z ďalších upozornení Valovičovej vyplýva, že deti je potrebné pred vstupom aj po ukončení kúpania osprchovať. Vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru. Dôkladné osprchovanie pred vstupom do bazéna môže znížiť riziko kontaminácie vody až desaťnásobne.

– apeluje odborníčka ÚVZ.

Podľa Valovičovej je dôležitá aj hygiena rúk. Najmä tí najmenší si ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infekcia. Ochorenia, ktoré môžu deti na kúpaliskách potrápiť, sú rovnaké ako u dospelých.

„Pre nezrelú detskú imunitu však dochádza k nakazeniu rýchlejšie a so závažnejšími prejavmi. Deti by rovnako ako dospelí nemali vstupovať do vody, ak sa necítia byť v dobrom zdravotnom stave. Mohli by šíriť prenosné ochorenie a s porušenou pokožkou aj infekcie”