V Česku sprísňujú opatrenia, majú platiť tri týždne

Česká vláda vyhlásila v piatok v krajine nový núdzový stav, ktorý bude platiť od 27. februára do 28. marca. Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu pristúpila vláda premiéra Andreja Babiša k prísnejším opatreniam, ktoré začnú platiť od pondelka 1. marca. Výrazne sa obmedzí pohyb, zatvoria sa školy a škôlky. Ubudlo tiež výnimiek pre obchody a služby. Sprísnili sa aj pravidlá pre nosenie rúšok. Opatrenia majú platiť tri týždne, teda do 21. marca. Podrobnosti priniesol spravodajský portál Novinky.cz.