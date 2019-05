V Galante rekonštruujú neogotický kaštieľ z dotácií

Ilustračná snímka

„Pri južnej veži ide o vežu v erbe mesta. K veži sa dobudováva aj pôvodný historický dvojposchodový balkón, ktorý tam bol a padol po druhej svetovej vojne na následky bombardovania. Zároveň občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante rekonštruuje severnú vežu“

– uviedol primátor a dodal, že rekonštrukcia severnej veže by mala byť zrealizovaná do konca júna a obnova južnej do konca októbra.

Neogotický kaštieľ v Galante pochádza z čias renesancie, bol postavený v roku 1633 bratmi Esterháziovcami. Ide o najvýznamnejšiu pamiatku Galanty, pričom do vlastníctva mesta od štátu sa dostal v roku 1993. V roku 2011 slávnostne otvorili obnovené severné krídlo kaštieľa.

tasr