V Galante sa uskutoční medzinárodné umelecké sympózium tapisérií

Dom Matice slovenskej v Galante organizuje na nádvorí Neogotického kaštieľa medzinárodné umelecké sympózium tapisérií pod názvom TAPI pre Galantu 4, pričom tvorivé sympózium pre verejnosť bude do 19. júla od 9.00 h do 12.00 h. Výstava tapisérií vytvorených počas projektu potrvá od 26. júla do 31. augusta 2019.