V koalícii nie je dohoda na zákaze nedeľného predaja, tvrdí M. Šipoš

V koalícii nie je dohoda na zákaze predaja počas nedele. Ak opozícia predloží do parlamentu takýto návrh, koalícia za to nezahlasuje. Uviedol to koaličný poslanec Národnej rady SR Michal Šipoš (OĽaNO) v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3. Je však možné, že koalícia predloží po "zrelej" diskusii vlastný návrh na zatvorenie obchodov v nedeľu.