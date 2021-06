V. Krčméry predpokladá, že ďalšia vlna pandémie príde v auguste

Ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu by podľa infektológa Vladimíra Krčméryho mohla prísť v auguste s príchodom dovolenkárov zo zahraničia. Očakáva, že naspäť „do normálnej situácie by sa Slovensko mohlo dostať v septembri či októbri. Povedal to v pondelok počas rokovania ústredného krízového štábu (ÚKŠ).