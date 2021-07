V. Lengvarský: Nové pravidlá na hraniciach by mali platiť od pondelka 

Foto: TASR

Upraví sa ňou návrat ľudí, ktorí boli zaočkovaní zatiaľ len jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Už v prvý deň po návrate by mali mať možnosť dať sa otestovať PCR testom a pri negatívnom výsledku ukončiť karanténu. Prechodné ustanovenia majú platiť dva týždne. Vo štvrtok o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Podľa ministra sa tak bude v prechodných ustanoveniach upravovať návrat zatiaľ jednodávkovo zaočkovaných ľudí, ktorí vycestovali za starých podmienok tak, aby sa im "čo najmenej komplikoval život".

"Následne sa prejde na štandardný režim, keď na hraniciach budú dve kategórie – chránení a nechránení,"

povedal Lengvarský s tým, že zaočkovaní jednou dávkou budú považovaní za nezaočkovaných.

Prípravu vyhlášky vzápätí potvrdila aj hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková s tým, že bude v súlade s výkladom Ústavného súdu SR.

"V praxi tak nenastane návrat k predchádzajúcej vyhláške, a teda k trojfarebnému cestovateľskému semaforu. Cieľom je predísť významným zmenám na hraniciach pre infekčnejší variant delta,"

Doplnila, že ľudia, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom, teda pred účinnosťou aktuálne platnej vyhlášky č. 226 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, budú môcť hneď po príchode zo zahraničia absolvovať PCR test s tým, že ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí. Aj ÚVZ uviedlo, že toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti plánovanej vyhlášky.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vo štvrtok tiež zdôraznila, že stále platí aktuálne znenie vyhlášky.

"ÚS SR sa zaoberal najmä ľuďmi, ktorí sú zaočkovaní jednou dávkou. Pri týchto ľuďoch sa vyjadril, že nie je na mieste k nim pristupovať rovnako ako k tým, ktorí sú plne zaočkovaní. Toto vytkol v rámci tejto vyhlášky v odôvodnení,"

Aktuálne sa teda treba podľa šéfky rezortu justície riadiť tým, že plne zaočkované osoby pri príchode na Slovensko do karantény nejdú. Pri nezaočkovaných osobách sa predpokladá, že idú do karantény, ktorú môžu ukončiť na piaty deň po negatívnom výsledku PCR testu. Osoby, ktoré sú zaočkované len jednou dávkou vakcínou, do karantény nateraz stále nejdú.

Dodal, že pri aktuálnom počte prípadov nevidia akútnu potrebu nasadzovania e-karantény.

"Zatiaľ sme schopní prípady vyhľadávať a trasovať,"

