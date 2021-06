V. Lengvarský: Od 26. júna spustíme tzv. COVID pas

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) uistil poslancov Národnej rady (NR) SR počas Hodiny otázok, že COVID pasy Slovensko stihne zaviesť do 1. júla tohto roka. Zároveň informoval, že sa na Slovensku spustia už v sobotu (26. 6.). Počas dňa Lengvarský apeloval na verejnosť, aby sa do systému po jeho spustení ľudia nehlásili, ak to naozaj nepotrebujú súrne z dôvodu cestovania. Vysvetlil, že systém bude nastavený tak, aby uniesol väčší nápor ľudí, no pri veľkom množstve ľudí, ktorí by len chceli skúsiť jeho funkčnosť, by mohlo dôjsť k dočasnému znefunkčneniu.